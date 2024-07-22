İSTANBUL 35°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2024 Pazartesi / 16 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9191
  • EURO
    35,8932
  • ALTIN
    2533.67
  • BIST100
    11172.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Venezuela'da muhalefetin ortak adayı Gonzalez: Seçimlerden ezici bir zaferle ayrılacağız
Dünya

Venezuela'da muhalefetin ortak adayı Gonzalez: Seçimlerden ezici bir zaferle ayrılacağız

Venezuela'da halk 28 Temmuz'da sandık başına gitmeye hazırlanırken, muhalefetin ortak adayı Edmundo Gonzalez, seçimlerden 'ezici' zaferle ayrılacaklarını iddia etti.

AA22 Temmuz 2024 Pazartesi 21:15 - Güncelleme:
Venezuela'da muhalefetin ortak adayı Gonzalez: Seçimlerden ezici bir zaferle ayrılacağız
ABONE OL

Venezuela televizyonu Televen'e konuşan muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Gonzalez, seçime ilişkin yapılan anketleri değerlendirdi.

Gonzalez, "Zaferimize güvenimiz tamdır, bu ezici bir zafer olacaktır. İktidar partisinde yenilgiyi kabullenmek istemeyen kesimler var. Biz kazandığımızda, hükümet bizimle uzlaşmak zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

"UZLAŞMAYA AÇIK OLACAĞIZ"

Diyalog kanallarını daima açık tutacaklarını kaydeden Gonzalez, "Elbette uzlaşmaya açık olacağız ancak herkesin anayasaya saygı duyması lazım. Ordunun kendi sorumluluk alanını bilmesi gerekiyor. Halk, değişim istiyor, halk uzlaşma istiyor, halk bize oy vermek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

HALK 28 TEMMUZ'DA SANDIK BAŞINA GİDECEK

Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında olacak. Seçimlerin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.