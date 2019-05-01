Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya Büyükelçiliğine sığındı

İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, eski muhalefet lideri Lopez ve ailesinin dün gece saatlerinde büyükelçiliğe geldiği belirtildi.

Öte yandan Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lopez ve ailesinin kendilerine sığınma başvurusu yaptıktan sonra İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğine gitmeye karar verdiğini ifade etti.

Ampuero, "Lopez ve ailesinin Şili Büyükelçiliğinin halihazırda konukları olduğu göz önünde bulundurulduğunda bunun kişisel bir karar olduğunu" kaydetti.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Guaido, Twitter'dan yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guadio, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınının etrafında bir grup askerle partisinin ev hapsindeki eski lideri Lopez'i de alarak çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, olayın ardından Twitter'da yayımladığı açıklamada darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalarda bulunmuştu.