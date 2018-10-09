Venezuela'da muhalif siyasetçi gözaltındayken hayatını kaybetti

Başsavcı Tarık William Saab, Önce Adalet Partisinden Caracas Belediye Meclisi Üyesi Fernando Alban'ın gözaltındayken intihar ettiğini açıkladı.

Saab, ağustos ayında Devlet Başkanı Maduro'ya, dronelere yüklenen patlayıcılarla düzenlenen suikast girişimiyle ilgili gözaltına alınan Alban'ın, Venezuela emniyeti istihbarat dairesine ait binanın 10. katından atlayarak intihar ettiğini söyledi.

Alban'ın, sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmek üzere beklerken tuvalete gitmek üzere izin aldığı ve bu sırada boşluktan yararlanarak pencereden atladığı iddia edildi.

Öte yandan Alban'ın avukatları ve muhalefet temsilcileri, resmi açıklamayı inandırıcı bulmadıklarını ifade ederek, hükümet yetkililerinin siyasetçinin ölümünden sorumlu olduğunu savundu.

Önce Adalet Partisinin Kolombiya'da sürgünde bulunan lideri Julio Borges, olayın ardından yayımladığı videoda, "Bunun bir suikast olduğuna kuşku yok. Bu hükümetin artık işkenceden, şiddetten ve imhadan başka aracı yok." ifadelerini kullandı.

Borges, yakın dostu Alban'ın, aleyhine ifade verme konusunda yoğun baskılarla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü. Borges koyu Katolik Alban'ın inancı gereği intihar etmesinin mümkün olmadığını savundu.

New York'taki BM zirvesinden dönüyordu

56 yaşındaki Alban, cuma günü BM Genel Kurulu Toplantısı sırasında görüşmeler yapmak üzere bulunduğu New York'tan ülkesine dönerken Caracas Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Devlet Başkanı Maduro, ağustos ayındaki suikast girişiminin arkasında Borges ve Kolombiya hükümetinin olduğunu iddia ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bugüne dek 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

Muhalefet ise Maduro hükümetini gözaltıları siyasi şantaj aracı olarak kullanmakla suçluyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, ağustosta başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü droneler ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.