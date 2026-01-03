İSTANBUL 14°C / 12°C
3 Ocak 2026 Cumartesi
Dünya

Venezuela'da patlama sesleri! ''ABD saldırdı'' iddiası

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta en az 7 patlama ve alçaktan uçan uçak sesleri duyuldu. Askeri tesisler ve petrol rafinelerinin hedef alındığı bildirildi. Patlamalar ABD'nin ülkeye yönelik tehditlerinin ardından geldi. Olayların arkasında ABD'nin hava saldırısı olabileceği iddia edildi.

3 Ocak 2026 Cumartesi 09:27
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama sesi duyuldu.

Görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi.

Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı.

Venezuela hükümeti ise olaylara ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Venezuela'daki olaya ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarında ise kentin farklı noktalarındaki patlama görüntüleri yer aldı.

ABD İDDİASI

Patlamalar, Karayipler'e bir deniz görev gücü konuşlandıran ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde meydana geldi.

Saldırıların arkasında ABD'nin hava saldırısı olabileceği iddia edildi.

