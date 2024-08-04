Venezuela'da seçim krizi! Muhalefet adayını ''meşru devlet başkanı'' olarak tanıdılar

Sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulunan Mulino, Gonzalez'i, Venezuela'daki seçimin meşru kazananı olarak gördüklerini belirtti.

Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado'yu X'ten etiketleyen Mulino, "Panama, Edmundo Gonzalez'i Venezuela'nın seçilmiş devlet başkanı olarak tanıyor. Demokrasinin temeli olan halkın iradesini savunuyoruz." ifadesini kullandı.

VENEZUELA'DA, İKTİDAR PARTİSİ VE MUHALEFET DESTEKÇİLERİ BAŞKENTTE TOPLANDI



Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, destekçileriyle Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te bir araya gelirken, muhalefet lideri Maria Corina Machado ise başkent Caracas'taki Las Mercedes semtinden destekçilerine seslendi.

Maduro, Miraflores'in bahçesini saatler öncesinden dolduran kalabalığa yaptığı konuşmada, sokakları ve meydanları yangın yerine çeviren aşırı sağla mücadelelerine "kararlı" şekilde devam edeceklerini söyledi.

Muhalefetin "çelişkilerle" dolu politikalar izlediğini dile getiren Maduro, "Seçimlere katılmadıkları zaman sabotaj ve komplo çağrısında bulunuyorlar. Katıldıklarında ise toplumu kışkırtmaya çalışıyorlar ve her yerde şiddete yol açıyorlar. Enerji santrallerine görülmemiş saldırılar oldu, eylemcilerden 2 bininin yüzde 80'i son bir ayda Texas, Şili ve Peru'da eğitildi." dedi.

Maduro, "halkçı" ve "sosyalist" devlet başkanı olduğunu vurgulayarak, anayasaya saygı duyduklarını belirtti.

Venezuelalı göçmenlere yabancı düşmanlığı yapıldığını savunan Maduro, "Venezuela'da yabancı düşmanlığı yok, biz göçmen kabul eden bir ülkeyiz. Burada yaşayan Şilili, Perulu ve Kolombiyalılara hiçbir zaman zulmetmedik." diye konuştu.

Maduro, seçimde hile yapıldığı iddialarını Yüksek Mahkemeye taşımayan muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez'i eleştirerek, muhalefeti anayasaya "saygı duymamakla" suçladı.

- MUHALEFET MERCEDES MEYDANI'NDA TOPLANTI



Seçimi yüzde 67 ile "açık ara" farkla kendilerinin kazandığını yineleyen muhalif lider Machado, destekçilerinden şiddetten uzak durarak, protestolarına devam etmesini istedi.

Machado, her zamankinden daha güçlü olduklarını vurgulayarak, "Hiç bugünkü kadar güçlü olmamıştık. Rejim ise hiç bu kadar zayıflamamıştı. Tüm meşruiyetini kaybetti. Gerçekleri yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Elimizde kanıtlar var ve dünya bunu zaten biliyor." diye konuştu.

İktidar ve muhalefet destekçilerinin organizasyonu olaysız şekilde tamamlandı.

AB ÜYESİ 7 ÜLKE VENEZUELA'YA, SEÇİM SONUÇLARINA İLİŞKİN ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI YAPTI



Hollanda, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Polonya ve Portekiz'den oluşan yedi Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin ortak yazılı açıklamasında, Venezuela'daki seçim süreci sonrasında yaşananlar nedeniyle endişe duyulduğu ifade edildi.

Venezuela makamlarını, tüm sayım döküm cetvellerini açıklamaya çağıran ülkeler, seçime hile karıştırıldığı yönündeki muhalefetin iddialarının incelenmesi gerektiğini belirtti.

"Bu süreçte başta siyasi liderler olmak üzere tüm Venezuelalıların haklarına saygı gösterilmelidir." ifadesine yer verilen açıklamada, Venezuela yönetimi protestoculara karşı itidalli olmaya davet edildi.

Protestoculara yönelik tutuklama ve şiddetin kınandığı açıklamada, "Venezuela halkının iradesine, barışçıl protesto hakkına ve toplanma özgürlüğüne de saygı gösterilmelidir. Ortaklarımızla durumu yakından takip etmeye, Venezuela halkının demokrasi ve barış çağrısını desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

- VENEZUELA'DAKİ SEÇİMLER



Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.