Venezuela’da son dakika darbe girişimi! Venezuela’da kim darbe yaptı?

Venezuela hükümeti tarafından yapılan son dakika açıklamasında, muhalefetle bağlantılı olan bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını dünya kamuoyuna açıkladı. Venezuela ’da kendisini devlet başkanı ilan eden ve Amerika Birleşik Devletleri yanlısı Juan Guaido, orduya darbe çağrısı yaptı. Guaido’nun çevresinde kendisine destek veren üniformalılar da vardı.

MADURO GELİNCE NE OLDU?

2011’de kanser teşhisi konan Chavez’in sağlık durumu gittikçe kötüleşirken Chavez kendisinin yerine aday olarak Nicolas Maduro’yu gösterdi.

Chavez'in 2013'te hayatını kaybetmesinden sonra Nisan 2013'te yapılan seçimlerde, eski liderin kendine özgü sosyalist devrimini devam ettireceği sözünü veren Maduro, oyların yüzde 50,8'ini alarak yeni devlet başkanı oldu.

Maduro, Mayıs 2018'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerini de yüzde 68 oy alarak kazandı.

GERİLİM NASIL BAŞLADI?

Nicolas Maduro'nun devlet başkanlığı koltuğuna oturmasından sonra 2014'te Venezuela’nın batısındaki Tachira ve Merida eyaletlerinde güvenlik sorunları gerekçesiyle protesto gösterileri başladı. Gösteriler kısa sürede başkent Caracas'a sıçradı.

Söz konusu gösterilere muhalefet partileri de destek verirken protestolar hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.

Muhalefeti darbe teşebbüsüyle suçlayan hükümet güçleri ise göstericilere müdahale etti. Olaylarda 28 kişi öldü.

Ülkedeki ekonomik durumu gerekçe gösteren muhalefet Eylül 2016'da da gösteriler düzenledi. Maduro'yu ekonomik krizden sorumlu tutan göstericiler devlet başkanının görevi bırakmasını istedi.

Venezuela, 2017'nin nisan ve haziran aylarında da gösterilere sahne oldu. Erken seçim isteyen göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.