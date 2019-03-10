Venezuela'da yaşanan elektrik kesintileri 15 diyaliz hastasının hayatını kaybetmesine neden oldu Venezuela genelinde Perşembe gününden bu yana, bir hidroelektrik santralindeki arıza sebebiyle, yaşanan elektrik kesintileri 15 diyaliz hastasının hayatını kaybetmesine neden oldu.