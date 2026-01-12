İSTANBUL 3°C / 0°C
Venezuela'da yeni denge arayışı... ABD Başkanı Trump, muhalif lider Machado ile görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ocak Perşembe günü Venezuelalı muhalif lider Mario Corina Machado'yu kabul edeceğini açıkladı.

12 Ocak 2026 Pazartesi 22:24
Venezuela'da yeni denge arayışı... ABD Başkanı Trump, muhalif lider Machado ile görüşecek
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, konuyla ilgili sorulara yanıt verirken, Amerikan medyasına yansıyan Trump-Machado görüşmesi iddiasını doğruladı ancak detay vermedi.

Buna göre Trump, 15 Ocak Perşembe günü Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, Machado'nun Venezuela'yı yönetmesine destek vermemiş ve muhalif liderin Venezuela halkının desteğine ve saygısına sahip olmadığını savunmuştu.

Trump, eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonularak ABD'ye getirilmesinden hemen sonra Machado hakkında, "Onun lider olması çok zor olur diye düşünüyorum. Ülke içinde ne destek ne de saygı görüyor. Çok iyi bir kadın, ama saygı görmüyor." değerlendirmesini yapmıştı.

Machado, geçen hafta Nobel Barış Ödülü'nü Trump ile paylaşmak veya ona vermek istediğini söylemiş ancak Norveç Nobel Enstitüsü ödülün devredilemeyeceğini açıklamıştı.

