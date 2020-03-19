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Dünya

Venezuela'da yeni koronavirüs vakası görülmedi

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, son 24 saatte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) vakası görülmediğini bildirdi.

AA19 Mart 2020 Perşembe 07:29 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 07:29
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Rodriguez, Kovid-19'la mücadele için Devlet Başkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyon toplantısının ardından yapılan ve devlet televizyonu VTV'den yayınlanan konuşmasında salgınla ilgili son gelişmeleri açıkladı.

Venezuela'da Kovid-19'a yakalanan sayısının 36 olduğunu hatırlatan Rodriguez, ülkede son 24 saatte yeni vaka görülmediğini duyurdu.

Rodriguez, ülke çapında uyguladıkları karantinanın da büyük oranda başarıyla devam ettiğini söyledi.

- DSÖ VE PAHO YARDIMDA BULUNACAK

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’la telefon görüşmesi yaptığını belirten Rodriguez, Maduro’nun Ghebreyesus'tan Kovid-19 tespit kitlerinin yanı sıra diğer tıbbi malzemeler ve teknik destek istediğini aktardı.

Venezuela'nın "özel bir durumda" bulunduğunu söyleyen Rodriguez, ülkesinin "gayrimeşru bir şekilde yaptırımlara maruz kaldığını" dile getirdi.

Rodriguez, Ghebreyesus'a, hali hazırda Venezuela'ya Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) vasıtasıyla sağladıkları destekten ötürü teşekkür etti ve Ghebreyesus'un Venezuela'nın ihtiyacı olan bütün yardımı karşılayacağını duyurdu.

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