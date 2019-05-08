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Venezuela'daki kalkışmaya katılan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Venezuela'daki askeri ve sivil kalkışma girişimine katılan ve haklarında yasal süreç başlatılan muhalif Ulusal Meclisin (AN) 7 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı.

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Kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan Guaido'nun 30 Nisan'da bir grup askerle başkent Caracas'ta başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışma denemesine katılanlar hakkında ülkede başlatılan yasal süreç ilerliyor.

Venezuela'da devlet nezdindeki yetkili yasama organı Kurucu Meclis (ANC), Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) olaylarda rol alan 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması isteğini birkaç saat içinde olumlu yanıtladı.

"Vatana ihanet, komplo, isyana teşvik, sivil isyana teşvik, suç işlemek için örgüt kurmak, yetki gasbı, kamuyu yasalara uymamaya teşvik etmek ve nefret suçu işlemek" ithamları yöneltilen milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıran ANC'nin TSJ'nin ihtiyaç duyduğu yargılama iznini de kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Çoğunluğu muhaliflerin elinde bulunan ve yetkisi olmayan AN'den ise karar tepki geldi.

AN'den yayımlanan yazılı açıklamada, kararın geçersiz olduğu öne sürüldü ve AN'nin, "devlet başkanlığı gasbını" sona erdirmek için çalışmaya devam edeceği belirtildi.

TSJ'den dün yapılan yazılı açıklamada, Başsavcı Tarek William Saab'ın başvurusu ile muhalif milletvekilleri Henry Ramos Allup, Luis German Florido, Marianela Magallanes Lopez, Jose Simon Calzadilla Peraza, Andres Enrique Delgado Velazquez, Amerigo De Grazia ve Richard Jose Blanco Delgado hakkında yasal süreç başlatıldığı, dokunulmazlık ve yargılama izni için ANC'den yanıt istendiği duyurulmuştu.

ANC Başkanı Diosdado Cabello, iki gün önce yaptığı açıklamada, kalkışmaya katılan milletvekilleri hakkında yürütülen hukuki süreçler bulunduğunu söylemiş, dokunulmazlık dosyalarının ANC'ye gelmesi durumunda da "evet" oyu vereceklerini vurgulamıştı.

Aylardır büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir kalkışma denemesinde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Venezuela'da 23 Ocak'ta bir meydanda yemin eden Guaido, kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

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