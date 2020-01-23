Venezuela'daki operasyonda 3 rehineyle birlikte 8 kişi öldü

AA 23.01.2020 07:37 - Güncelleme: 23.01.2020 07:37

Ülke basınındaki haberlere göre başkent Caracas'ın da dahil olduğu Miranda eyaletinin güneyindeki Valles del Tuy bölgesinde, yakınlardaki bir kasabada çetelere yönelik operasyondan kaçan 4 şüpheli girdikleri evde anne ve iki çocuğunu rehin aldı.

Evin etrafını saran Özel Operasyonlar Birliğine (BAE) bağlı polislerin müzakere ettiği şüpheliler, savcıların bölgeye gelmesi halinde teslim olacaklarını belirtti.

Savcılar gelmeden başlatılan ve kanlı biten polis operasyonunda, 4 şüpheli ve 1 polis, rehine anne ile 3 ve 15 yaşlarındaki iki çocuğu öldü.

Operasyonda, rehinelerle birlikte hayatını kaybeden 8 kişinin yanı sıra 1 sivil ve 1 polis de yaralandı.