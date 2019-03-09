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Venezuela'daki şüpheli elektrik kesintisi 24 saattir devam ediyor

Venezuela'nın genelinde hakim olan ve hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği elektrik kesintisi 24 saattir sürüyor.

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Ülkede hayatı felç eden elektrik kesintisine neden olan arıza ya da olay, bir gündür çözülemedi.

Tüm ülkeyi elektriksiz bırakmasının yanısıra iletişimi ve internet erişimini de sekteye uğratan kesinti nedeniyle ülkede okullar tatil edilirken, devlet daireleri ve özel iş yerleri de hizmet vermedi. 

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetin diğer üyelerinin, ülkenin en büyük elektrik dağıtım merkezi Guri'ye düzenlenen bir sabotajın neden olduğunu belirttiği kesintiden ötürü hastanelerde bir gündür jeneratörlerle hizmet veriliyor.

Kesintinin giderilememesi durumunda özellikle hastanelerdeki durumun nasıl idare edileceği büyük bir soru işareti oluşturuyor.

Ülkede, başkent Caracas'ın ve Miranda eyaletinin bazı bölgelerine elektrik verilebiliyor.

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