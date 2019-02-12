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Venezuela'dan 'ABD ileri giderse Trump'ın elleri kana bulaşır' uyarısı

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, 'ABD, daha fazla ileri giderse, Trump'ın elleri kana bulaşacak.' dedi.

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Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD yaptırımları nedeniyle Venezuela halkının yeterince zorluk çektiğini belirterek, "ABD, daha fazla ileri giderse, Trump'ın elleri kana bulaşacak.'' dedi.

Arreaza, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ABD'yi Venezuela'da ''darbe girişiminde bulunmakla'' suçladı.

ABD'nin ülkesindeki petrol, altın ve minerallerin peşinde olduğunu savunan Arreaza, ''Venezuela'nın petrolünü istiyorlar.'' ifadesini kullandı.

Venezuela'nın ABD'nin gönderdiği insani yardımlara izin vermemesine ilişkin de Arreaza, ''Sizi güç kullanımı ve ambargoyla tehdit eden bir hükümet var ve diğer ülkelerden de size karşı ambargo uygulamasını istiyor. Dürüst olalım, gerçekten yardım mı yapmak istiyor? Sizi öldüren düşman bir hükümet size yardım yapmak istiyor. Biraz tutarlı olalım.'' değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısı yapan Arreaza, Venezuela'da insani kriz olmadığını savundu.

Arreaza, ''Venezuela'da insani kriz yok, ambargo uygulanan bir ekonomi var.'' dedi.

Muhalefet ile oturup konuşmaya hazır olduklarını da belirten Arreaza, ''Nerede hangi formatta isterlerse oturup konuşmaya hazırız, 15 dakika, 15 saat, 15 gün. Biz hazırız. Muhalefetin oturup bizimle konuşmasını bekliyoruz.'' diye konuştu.

ABD yaptırımları nedeniyle Venezuela halkının yeterince zorluk çektiğini anlatan Arreaza, ''ABD, daha fazla ileri giderse, Trump'ın elleri kana bulaşacak. Venezuela'da durum daha da kötüye gidecek, Vietnam'da yaşananlar Venezuela'da da olacak...Trump'ın çılgınlığını sadece Amerikan halkı durdurabilir.'' ifadelerini kullandı.

Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka, Çekya ve Portekiz'den sonra, Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

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