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Venezuela, ABD ile diplomat krizi üzerine görüşmeye devam ettiklerini açıkladı

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD ve Venezuela arasındaki diplomat krizi üzerine görüşmeye devam ettiklerini açıkladı.

  • İHA
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Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela’da yaşanan yönetim krizi sonrası hükümet tarafından sınır dışı edilmesi gündeme gelen ABD’li diplomatlar hakkında ABD’li yetkililer ile görüştüklerini bildirdi. Devlet Başkanı Maduro’nun ülkede kalan diplomatlar için ülkeyi terk etmeleri için verdiği süre dolarken, Arreaza konu hakkında, "Konu üzerine ABD ile görüşüyoruz" dedi.
 
ABD’nin Venezuela Özel Temsilci Elliott Abrams ile bir görüşme planladıklarını belirten Arreaza, "Biz daima diyaloğa açığız. Sayın Pompeo ile Washington ya da onun istediği herhangi bir yerde görüşebiliriz" ifadelerini kullandı.

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