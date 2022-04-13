İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2022 Çarşamba / 12 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,5988
  • EURO
    15,8609
  • ALTIN
    925.184
  • BIST100
    2463.76
Dünya

Venezuela'dan ABD'ye diyalog çağrısı

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, ülkesine yönelik devam eden haksızlığın ortadan kaldırılması için ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a diyalog teklifinde bulundu.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 08:14 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 08:14
ABONE OL

Miraflores Sarayı'nda açıklama yapan Plasencia, mevkidaşı Blinken'a diyalog çağrısı yaparak, "Sizi davet ediyorum, Başkan Nicolas Maduro'nun yaptığı davete katılıyorum. Egemen devletler arasında saygı ve anlayışa dayalı diyaloğu inşa için mevkidaşımı davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Plasencia, Venezuela'ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Acı çektirmekten başka bir şey elde etmeyen, ancak sevgi ve emekle direndiğimiz Venezuela halkına yönelik zulüm ve yaptırım yolunu birlikte konuşalım ve birlikte ortadan kaldıralım." dedi.

- ABD'DEN BİR HEYET MADURO İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 9 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD hükümetinden gelen heyetle "saygılı" ve "samimi" bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.

Maduro, diyaloğa her zaman açık olduklarını vurgulayarak, "Çok diplomatik bir görüşmeydi ve yaklaşık iki saat konuştuk, ilgi çekici konular hakkında yüz yüze konuşmak benim için çok önemlidir." ifadelerini kullanmıştı.

- VENEZUELA ABD İLE TÜM DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİ KESMİŞTİ

ABD'nin, eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanımasının ardından Maduro, 23 Ocak 2019'da ABD ile diplomatik ilişkileri kestiğini belirtmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile diplomatik ilişkileri koparmış, Karakas'taki ABD Büyükelçiliğini de kapatmıştı.

Venezuela petrolüne ambargo uygulayan ABD, uzun süredir Maduro hükümetine ekonomik ve siyasi baskı uyguluyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.