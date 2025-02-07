Venezuela'dan ABD'ye 'hırsızlık' suçlaması

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela'ya ait bir uçağa, ihracat kontrol yasalarını ve yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD tarafından el konulmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Venezuela, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun talimatıyla ordumuza ait bir uçağın küstahça çalınmasını tüm dünya önünde kınıyoruz. Rubio, siyasetçi kılığına girmiş bir suçludan başka birşey olmadığını ve ülkemizin mal varlıklarını yağmalamak ve talan etmek için bu konumu kullandığını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Uçağın derhal iade edilmesi için gerekli adımların atılacağı vurgulanan açıklamada, "Rubio'nun nefreti, onu vatanımıza zarar vermek için her türlü kuralı ihlal edebilecek uluslararası bir suçlu haline getiriyor. Marco Rubio, tarihe bir hırsız ve halkımızın açık bir düşmanı olarak geçecek." denildi.



DOMİNİK MAKAMLARI UÇAĞI ABD'YE TESLİM ETTİ

ABD, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo Havalimanı'ndaki bir hangarda park halinde bulunan Venezuela'ya ait bir uçağa, ihracat kontrol ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla el koymuştu.

Dominik makamları, 2024'ten bu yana hangarda tutulan uçağı, Marco Rubio'ya teslim etmişti.

Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'ya ait uçağın ABD yaptırımlarından kaçmak ve kara para aklamak için kullanıldığını iddia etmişti.

ABD, en son 2 Eylül 2024'te, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı bir uçağa, "yaptırımları deldiği" gerekçesiyle Dominik Cumhuriyeti'nde el koyduğunu duyurmuştu.