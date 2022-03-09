Venezuela'dan ABD'ye iyi niyet göstergesi!

Reuters 9 Mart 2022 Çarşamba 11:00 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 11:01

Serbest bırakılan tutuklulardan biri olan Gustavo Cardenas ABD merkezli Citgo petrol şirketinin 2017'de tutuklanan altı üst düzey yöneticisinden biriydi. ABD hükümeti Cardenas'ın hüküm giydiği suçlamaların sahte olduğunu söylüyordu.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, "Bu gece Venezuela'da haksız yere tutuklanan iki ABD'li ailelerine bir kez daha sarılabilecek. Gustavo Cardenas ve Jorge Fernandez'i evlerine geri getiriyoruz" dedi.

ABD'li delegelerin haftasonu gerçekleştirdiği ziyarette yalnızca tutuklu ABD'lilerin geleceği değil, aynı zamanda Rusya petrolüne yaptırım getirilmesi durumunda oluşacak arz boşluğunu doldurmak için ABD'nin OPEC üyesi Venezuela'ya uyguladığı yaptırımları kaldırma ihtimali de görüşüldü.

Venezuela, Rusya'nın Güney Amerika'daki en yakın müttefiği konumunda.

ABD, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'dan ham petrol ve diğer enerji ürünleri alımını durdurdu ve dün yeni ürün alımı ile enerji sektörüne yatırımı durduracak yaptırımlar başlattığını açıkladı.