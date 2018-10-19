Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'nın Quito Büyükelçisi Carol Delgado Arria'nın sınır dışı edilme kararının ardından Ekvador'un Venezuela'daki Ticari Ataşesi Elizabeth Mendez'in "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edilerek, kendisinden 72 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı.

Arreaza, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun ülkemizin içişlerine karışmasını ve Venezuela'nın Quito Büyükelçisi Carol Delgado'nun sınır dışı edilme kararını kesinlikle kabul edemez." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Quito Büyükelçisi Arria'nın sınır dışı edilme kararı için "abartılı" değerlendirmesinde bulunan Bakan Arreaza, Lenin Moreno tarafından açıklanan Ekvador'a gelen Venezuelalı sayısının yanlış olduğunu ve bu durumun iki ülke arasında diplomatik kriz sebebi olduğunu bildirdi.

Venezuela'da bir süredir Ekvador'un büyükelçisi bulunmuyordu.

Ekvador Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın Quito Büyükelçisi Arria'nın sınır dışı edilmesi kararının, Venezuela İletişim ve Bilgilendirme Bakanı Jorge Rodriguez’in Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya karşı kullandığı sözler nedeniyle alındığını açıklamıştı.

Rodriguez’in Moreno'yu hedef alan açıklamaları

Venezuela İletişim ve Bilgilendirme Bakanı Rodriguez, dün başkent Caracas'ta devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te düzenlenen basın toplantısında, Ekvador Devlet Başkanı Moreno'nun 25 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmayı eleştirmişti.

Moreno'nun, "her gün aralarında bazı hastalıklar taşıyan 6 bin Venezuelalının Ekvador'a giriş yaptığına" yönelik sözlerini hatırlatan Rodriguez, bunun mümkün olmadığını belirtmiş ve Moreno'yu "yalancılıkla" suçlamıştı.

Rodriguez, Moreno'yu Ekvador'daki Venezuelalıların sayısını abartmakla itham ederek, "Moreno'nun iddia ettiği Ekvador'daki 1 milyon Venezuelalının oraya gidebilmesi için 7 yıl boyunca günlük 140 otobüsün Venezuela'dan hareket etmesi lazım." demişti.

Rodriguez ayrıca Arjantin, Ekvador, Kolombiya, Peru gibi ülkelerde bulunan Venezuelalıların, bu ülkelerde kendilerine karşı işlenen nefret suçlarından, yabancı düşmanlığından ve ırkçılıktan bıktıklarını ve ülkelerine dönmek istediklerini söylemişti.