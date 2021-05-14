Venezuela'dan İsrail'e tepki: Kesinlikle kabul edilemez

AA 14 Mayıs 2021 Cuma 08:07 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 08:07

Arreaza, Twitter hesabından, İsrail'in hava saldırıları sonucu 9 katlı bir binanın vurulma ve yıkılma anının yer aldığı görüntüyü paylaştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) bu saldırılara derhal tepki vermesi gerektiğine dikkati çeken Arreaza, "Hiçbir ideoloji veya din aleyhinde taraf olmaksızın hemen tepki verilmeli, kesinlikle kabul edilemez". ifadelerini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından 11 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmesine ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterilmişti.