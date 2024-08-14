Venezuela'dan Kolombiya'ya göç dalgası olacak iddiası!

Başkent Caracas'ta basın mensuplarına konuşan Machado, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya göç dalgası uyarısında bulundu.

Venezuela'da 28 Temmuz devlet başkanı seçimine değinen Machado, "Kolombiya hükümeti, bu konuda çok net. Eğer Maduro, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) güç kullanmaya devam ederse, günler ya da haftalar içinde şimdiye kadarki en büyük göç dalgasını görebiliriz." ifadesini kullandı.

Machado, Kolombiya'dan "sağlam ve net" bir duruş beklediklerini, Venezuela'daki durumların ideolojik farklılıkların ötesinde olduğunu savundu.

Maduro hükümetine baskı yapılması çağrısında bulunan Machado, "En iyi seçeneğin müzakere edilmiş bir geçiş sürecini ona kabul ettirmek. (Maduro'yu kastederek) En azından Brezilya, Meksika ve Kolombiya ile iletişim kanallarını açık tutması iyiye işarettir. Önümüzdeki haftalar kritik geçecek, ne olacağını bekleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- MADURO, 3. KEZ KAZANMIŞTI



Venezuela Seçim Konseyinin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Devlet Başkanı Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Machado ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıklamıştı.

