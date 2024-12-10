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Dünya

Venezuela'dan Suriye mesajı

Venezuela, Baas rejiminin devrildiği Suriye'de geleceğin dış müdahalelerden uzak, barışçıl bir çözümle şekillenmesi gerektiğini belirtti.

AA10 Aralık 2024 Salı 07:38 - Güncelleme:
Venezuela'dan Suriye mesajı
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Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, Arap ülkesinde dış müdahalelerden uzak, barışçıl bir çözüm bulunması gerektiği ifade edilirken, şiddetin siyasi çatışmaların çözümünde bir araç olarak kullanılmaması ve halkı yeniden yerinden edecek uygulamalardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Venezuela'nın medeniyetlerin beşiği olan Suriye'nin kimliğini zenginleştiren dini, kültürel ve etnik çeşitliliğin korunmasını ve barış içinde bir arada yaşamı savunduğu ifade edildi.

Venezuela'nın Suriye'de şiddet ve terörizmi sona erdirecek kapsamlı kalkınma girişimlerine her türlü desteği sunmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Venezuela, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile egemenlik ve bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığını, Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan değerlere mutlak saygının savunulmasını bir kez daha yineliyor."

-⁠ ⁠SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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