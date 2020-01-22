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Dünya

Venezuelalı muhalif lider Guaido Brüksel'de

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile görüştü.

AA22.01.2020  22:01 - Güncelleme: 22.01.2020  22:01

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Guaido ile bir araya geldi.

İkili, Venezuela'daki durumu ele alırken, ülkedeki aktörlerin ve uluslararası toplumun anlamlı bir siyasi süreç için hızla ortak adımlar atmasının altını çizdi.

Borrell, görüşmede, Guaido'ya AB'nin güçlü desteğini yinelerken, krizin barışçıl ve demokratik yollardan çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Guaido, AB Komisyonunun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan videolu uyarı

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