22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9665
  • 6,6958
  • 246.16
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Venezuelalı muhalif lider Lopez Şili Büyükelçiliğine sığındı

Ev hapsindeki eski muhalefet lideri Leopoldo Lopez ve ailesinin Şili'nin Caracas Büyükelçiliğine ait resmi konutunda olduğu açıklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İki yıldan beri ev hapsinde olan ve kendini geçici "devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'nun sabah saatlerinde askerleri, anayasayı korumak üzere meydanlara davet ettiği görüntülerde yer alan Venezuela'da eski muhalefet lideri Leopoldo Lopez'in Şili'nin Caracas'taki Büyükelçilik konutuna gittiği bildirildi.

Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, sosyal medya hesabından Leopoldo Lopez'in, eşi ve kızıyla birlikte Şili'nin Caracas'taki Büyükelçilik konutunda olduğunu açıkladı.

Ampuero, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lilian Tintori ve kızı, Caracas'taki diplomatik misyonumuza konuk olarak girdiler. Birkaç dakika önce eşi Leopoldo Lopez de ailesine katıldı. Şili, Venezuelalı demokratlarla olan bağlılığını yineledi." ifadesini kullandı.

Venezuela'da eski muhalefet ve Voluntad Partisinin lideri Lopez, ülkede 2014'de meydana gelen hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şiddete teşvik etmek suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. 3 yıl hapiste yatan Lopez'in cezası 2017'nin temmuz ayında ev hapsine çevrilmişti.

O zamandan bu yana ev hapsinde bulunan Lopez, sabah saatlerinde Guaido'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan halka ve askerlere anayasayı korumak için sokağa çıkma çağrısı yaptığı görüntülerde yer almıştı.

DARBE GİRİŞİMİ

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Bugün ise Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

Hem yarıştılar hem de eğlendiler!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatları belli oldu

Türkiye, Dönem Başkanlığını üstlenecek

Türkiye, Dönem Başkanlığını üstlenecek

İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

'İç savaş girişimi başarısız oldu'

'İç savaş girişimi başarısız oldu'

Kılıçdaroğlu'na YSK tepkisi

Kılıçdaroğlu'na YSK tepkisi

MLKP'li terörist FETÖ'cülerle yakalandı

MLKP'li terörist FETÖ'cülerle yakalandı

ABD'den Rusya'ya uyarı: Askeri operasyon düzenlenmesin

ABD'den Rusya'ya uyarı: Askeri operasyon düzenlenmesin
 

POPÜLER HABERLER

Çekirdeği taş sandı, küçük çocuğu öldüresiye dövdü! O anlar kamerada

Çekirdeği taş sandı, küçük çocuğu öldüresiye dövdü! O anlar kamerada

Büyüleyici fotoğraflarıyla dünyanın en iyi plajları

Büyüleyici fotoğraflarıyla dünyanın en iyi plajları

Yüz binlere 730 TL ek gösterge zammı müjdesi

Yüz binlere 730 TL ek gösterge zammı müjdesi

Ünlü isimlerden Dilber Ay mesajları

Ünlü isimlerden Dilber Ay mesajları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA