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Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinden darbe girişimi açıklaması

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 'Venezuela'da ordu az sayıdaki darbeci askeri grubu etkisiz hale getirmek için müdahalede bulundu.' denildi.

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Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinden, "Venezuela'da ordu az sayıdaki darbeci askeri grubu etkisiz hale getirmek için müdahalede bulundu." açıklaması yapıldı.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşru ve anayasal hükümetini devirmek amacıyla Venezuela'da bir darbe girişiminin başlatıldığı belirtilerek, "Darbecilerin başında, ABD İmparatorluğu'nun kuklası Juan Guaido ve Venezuela muhalefetinin aşırı sağcı lideri Leopoldo Lopez bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Suçlular" olarak nitelenen bu kişilere "terör yaratmak isteyen küçük bir grup silahlı askerin eşlik ettiği" vurgulanarak, ordunun halkın desteğiyle, darbe girişimi içinde bulunan az sayıdaki darbeci askeri grubu etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Türkiye'nin darbe girişimine karşı yaptığı açıklamadan duyulan memnuniyetin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği, Bolivarcı hükümet ve Venezuela halkı adına, bu endişe verici şiddet içerikli terörist ve antidemokratik eylemin kamusal olarak kınanması; egemenliğimize, demokrasiye ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Anayasal Hükümeti'ne verdiği destekten dolayı Türkiye halkı ve hükümetine şükranlarını sunmayı borç bilir." 

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