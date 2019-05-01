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Venezuela BM temsilcisi Moncada: İç savaş girişimi başarısız oldu

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, ülkesindeki darbe girişimine ilişkin, 'İç savaş çıkarmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar.' dedi.

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Venezuela'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, ülkesindeki darbe girişimine ilişkin, ''İç savaş çıkarmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar.'' dedi. 

Moncada, BM Genel Merkezinde Venezuela'daki darbe girişimine dair gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Venezuela'da hükümetin ayaklanmayı başarılı şekilde bastırdırdığını ve ülkesine yönelik yabancı müdahalenin başarısız olduğunu söyleyen Moncada,''İç savaş çıkarmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar.'' ifadesini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun güvende olduğunu belirten Moncada, Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu ''vatan hainliğiyle'' suçladı ve hapse atılması gerektiğini söyledi. 

DARBE GİRİŞİMİ

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Bugün ise Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalar yapmıştı.

Hem yarıştılar hem de eğlendiler!

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