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Verem 2017'de 1,3 milyon can aldı

2018 Küresel Verem Raporu'na göre, 2017’de verem hastalığından yaklaşık 1,3 milyon kişi hayatını kaybetti.

  • AA
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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2018 Küresel Verem Raporu'na göre, dünya genelinde 2017'de yaklaşık 1,3 milyon kişi verem hastalığı (tüberküloz) nedeniyle hayatını kaybetti.

AA muhabirinin DSÖ'nün 2018 Küresel Verem Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, 2017’de verem hastalığından yaklaşık 1,3 milyon kişi öldü.

10 milyon kişi vereme yakalandı
Raporda, 2017 yılında yaklaşık 10 milyon kişinin vereme yakalandığı, bunlardan 3,2 milyonunun kadın ve 1 milyonunun çocuk olduğu kaydedildi.

Verem hastalığı tespit edilen kişilerin yüzde 90'ının 15 yaşın üzerinde olduğu belirlendi.

Rapora göre, verem hastalığı en fazla Afrika ve Asya kıtalarında görülüyor.

Raporda, hastalığın tedavisinde kullanılan rifampisin etken maddeli antibiyotiğe direnç gösterenlerin sayısının 2017'de 558 bin olduğu belirtildi.

Taşıyıcı sayısı 1,7 milyar
Raporda, dünya nüfusunun yüzde 23’üne denk düşen yaklaşık 1,7 milyar kişinin verem mikrobu taşıdığı vurgulandı.

Dünya genelinde verem vakalarının düştüğü kaydedilen raporda, buna rağmen DSÖ'nün “2020 Veremi Yok Et” stratejisinin hedeflerine ulaşılmasının zor olduğu ifade edildi.

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