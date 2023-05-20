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Dünya

Veriler yayınlandı! Amerika'nın petrol sondaj kulesi sayısında düşüş

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 11 azalarak 575'e düştü.

AA20 Mayıs 2023 Cumartesi 09:14 - Güncelleme:
Veriler yayınlandı! Amerika'nın petrol sondaj kulesi sayısında düşüş
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 13-19 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 11 azalarak 575'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 1 azaldı.

Perşembe gününü 75,86 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 75,58 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 71,55 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 71,86 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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