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Dünya

Veziristan'da intihar saldırısı girişimi! Terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik noktasına intihar saldırısı girişiminin engellendiği bildirildi. İntihar saldırısı girişiminde bulunan teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 18:40 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 02:46
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, bir teröristin Dossali kasabasında güvenlik noktasına intihar eylemi girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, intihar saldırısı girişiminde bulunan teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Teröristin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Belucistan'da 2 Şubat'ta, silahlı kişilerin orduya ait iki noktaya düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmalarda 9 asker hayatını kaybetmiş, 20 saldırgan öldürülmüştü.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde 6 Şubat'ta, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bir canlı bomba etkisiz hale getirilmişti. Canlı bombanın Pakistan Talibanı (TTP) üyesi olduğu belirtilmişti.

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