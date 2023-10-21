Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de başlattığı operasyon sonrası İsrail'in Filistinli sivillere yönelik sürdürdüğü hava saldırıları 15'inci gününde de devam ediyor. İsrail kontrolünde üretilen ve yalnızca İsrail ordusunun envanterinde bulunan çok sayıda Merkava Ana Muharebe Tankı ile zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri personel, sınırın sıfır noktasına konuşlandı. Tüm bunlar yaşanırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 40 yıl önceki kan donduran ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.



NETANYAHU'DAN İNSANLIK SUÇU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerleriyle bir araya geldi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail'in güneyinde Hamas'ın saldırılarından en kötü etkilenen Be'eri ve Kfar Azza yerleşim yerlerindeki İsrail askeriyle görüşmüştü. Netanyahu, Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın yerleşim yerlerinde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkililerinden bilgi aldı.

Netanyahu, askerler hitaben "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor." ifadelerini kullanmıştı. Gazze'ye kara harekatı için emir bekleyen İsrail askerlerine ziyarette bulunan İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, 'Savaşçılarla birlikte, hazırız' mesajı vermişti.



SKANDAL SÖZLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuʼnun 1983 tarihli konuşması sosyal medyada gündem oldu. Gazze'deki bebek, kadın ve çocuk demeden bombardımana tutan, insanlık suçunun en doruklarını yaşatan Netanyahu'nun her yaşında vicdanının kördüğüm olduğu görülüyor.

Videoda Netanyahu, "Çocuk hastanesi vurmak terör değildir" ifadelerini kullanıyor.

KİRLİ PLANINI 2001 YILINDA DA ANLATMIŞ

2001 yılında aile ortamında çekilen videoda, ABD'nin nasıl kolay şekilde manipüle edildiğini anlatan işgalci Netanyahu, "Dünya topyekün saldırılarımıza hiçbir şey diyemeyecek, kendimizi savunduğumuzu söyleyecekler." diyerek Filistin'i nasıl işgal edeceklerini anlatıyor.

İşte gözünü kan bürümüş İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşması:

- Asıl yapılması gereken şey onları sürekli vurmak. Üç kere değil, sürekli vurmak, acı çektirmek... Öyle bir bedel ödemeliler ki yaralarını asla sarmamalılar. Şu ana kadar böyle bir bedel ödetebilmiş değiliz. Filistin yönetimine topyekün bir saldırı sonrasında her şeyin yok olup gideceğine inanacaklar. Her şeylerini yerle bir edecek bir korku. Onlara yaşatmamız gereken tam olarak bu.

* Bunu yaptığımızda dünya bizi 'saldırganlıkla suçlamaz mı?

- Dünya kendimizi savunduğumuzdan başka hiçbir şey söyleyemez.

* Dünyanın tepkisinden korkmuyor musun?

- Hayır korkmuyorum. Özellikle Amerika'yı çok iyi tanırım. ABD'yi kolayca yönlendirebilirsin, istediğin tarafa çekebilirsin. Amerikalılar bize hiçbir sorun çıkarmayacaklar. Hiçbir şey olmaz. Ne yapabilirler ki? Amerikalıların yüzde 80'i bizi destekliyor zaten. Gerçekten inanılmaz, orada çok büyük destekçilerimiz var.