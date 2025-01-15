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Dünya

Videosunu yayınladı: Dünya tüm gerçeği öğrenecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde esir alınan Kuzey Koreli askerlerden birine ait bir videoyu, 'Dünya, Rusya'nın bilgisizlik içinde büyüyen, Ukrayna'dan tamamen habersiz olan ve sadece bu savaşı uzatmak ve tırmandırmak için öne sürülen bu adamları nasıl kullandığına dair tüm gerçeği öğrenecek.' ifadeleriyle yayınladı.

IHA15 Ocak 2025 Çarşamba 07:55 - Güncelleme:
Videosunu yayınladı: Dünya tüm gerçeği öğrenecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den Rusya'nın Kursk bölgesinde yaralı şekilde esir alınan Kuzey Koreli askerler ile ilgili yeni açıklama geldi.

Sosyal medya platformu X üzerinden esir Kuzey Koreli askerlerden birinin sorgulandığı anlara ait bir video yayınlayan Zelenski, "Yakalanan Kuzey Koreli askerler ile Ukraynalı soruşturmacılar arasındaki iletişim devam ediyor. Gerçekleri tespit ediyoruz. Tüm ayrıntıları doğruluyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Kuzey Koreli askerleri kendi çıkarları için kullandığını belirten Zelenski, "Dünya, Rusya'nın bilgisizlik içinde büyüyen, Ukrayna'dan tamamen habersiz olan ve sadece bu savaşı uzatmak ve tırmandırmak için öne sürülen bu adamları nasıl kullandığına dair tüm gerçeği öğrenecek" açıklamasında bulundu. "Bu savaşa sadece Rusya'nın ihtiyacı var" diyen Zelenski, ülkelerini savunan tüm Ukraynalı askerlere ve Ukrayna'yı destekleyen herkese teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski

UKRAYNA 2 KUZEY KORELİ ASKERİ ESİR ALMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde devam eden çatışmalarda 2 Kuzey Kore askerinin yaralı olarak esir alındığını açıklamıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ise, yaralılara gerekli tıbbi yardımın sağlandığını ve Kuzey Koreli askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurmuştu. Kuzey Koreli esirlerden birinin Ukrayna'ya karşı savaşa değil, eğitim için Rusya'ya gittiğini sandığı ifade edilmişti. Zelenski, son olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Rusya'da tutulan Ukrayna askerlerinin takasını organize etmesi halinde, Kuzey Koreli askerleri ülkelerine iade etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

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