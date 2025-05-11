Videoyu Kassam Tugayları paylaştı: Sayıyı merak ediyorsanız Sara Netanyahu'ya sorun!

Kassam Tugayları'nın yayınladığı yeni görüntülerde, daha önce de birlikte video çeken ve "Gazze'de yeniden başlayan saldırıların hepsinin sonu olacağını" söyleyen 2 İsrailli esir yer aldı.

Esirlerden birinin kolunda serumla yattığı videoda diğer esir, arkadaşının durumuyla ilgili bilgi verdi.

Arkadaşının fiziksel ve psikolojik olarak çok zor durumda olduğunu anlatan esir, savaşın devam edeceğini öğrendiklerinden beri arkadaşının kendisine zarar vermekten geri durmadığını, birkaç gün önce kendisine yine zarar vermeye kalktığını, bir Kassam mensubuyla birlikte buna engel olduklarını söyledi.

Hasta bir şekilde yatan arkadaşının yiyip içmediğini, zaten çok az yiyecekleri olduğunu kaydeden esir, "Ne bekliyorsunuz anlamıyorum, serumların bitmesini mi bekliyorsunuz. Onu yalnız bıraktığımda ne olacak. Bu nedenle ben de yemek yemeyi bıraktım. Arkadaşımın kaderi benim kaderim. Kaderimiz sizin elinizde. Hayatımız kritik bir hal aldı. Uyku bile uyuyamıyoruz." dedi.

Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için imzalanan bildirilere de değinen esir, "Pilot kardeşlerimizle gurur duyuyorum, çünkü havada uçup da bizim için tehlike oluşturmamaya karar verdiniz ve bildirileri imzaladınız. Ama hala uçan ve biz sivilleri bombalayan pilotlar var. Sizler ailelerinize ve bizim ailelerimize ne diyorsunuz." diye sordu.

İsrail halkına seslenen esir, "Esirlerin sayısını bilmek istiyorsanız Sara Netanyahu'ya (Binyamin Netanyahu'nun eşi) sorun. Görünen o ki, o sizin bilmediklerinizi biliyor. Sara, evimize dönmemiz için bu sayının kaç olmasını istersin söyle. Kaç kişi daha ölmeli. 10-15 mi olsun, yoksa 20 ya da daha çok mu?" ifadesini kullandı.

Esir, "Bu savaş neden hala devam ediyor bana söyleyin. Çıldırdınız mı, 19 ay oldu. Ne olması gerekiyor da olmadı. Ne yapmak gerekiyordu da yapmadınız." diyerek isyan etti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.52 ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington yönetiminin İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini desteklediğini belirtti.

02.55 Fas'ın kuzeyindeki Tatvan kentinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını genişletme kararına tepki gösterildi.

02.46 Katar, Umman arabuluculuğunda ABD-İran (dördüncü tur nükleer görüşmeleri) müzakerelerinin yeniden başlatılması kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

01.31 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Gazze'deki durumu ele aldı.

01.01 İsrail'in Tel Aviv kentindeki Habima Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Gazze'deki 59 İsraillinin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

00.00 İsrailli bir emniyet yetkilisi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşın 2 yıl daha sürebileceğini iddia etti.

- ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 701 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 432 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 810'a, yaralıların sayısı da 119 bin 473'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkat çekti.