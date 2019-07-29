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Vietnam'da 55 gergedan boynuzu ele geçirildi

Vietnam'da yaklaşık 4 milyon dolar değerinde 55 gergedan boynuzu ele geçirildi.

  • AA
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Vietnam gümrük yetkililerince yapılan açıklamada, Hanoi Uluslararası Havalimanı'na getirilen kargoda alçı kalıplara gizlenmiş 55 gergedan boynuzu yakalandığı belirtildi.

Boynuzların gümrük kontrolüne takılmaması için "vergilendirilmeyen malzeme" olarak havalimanına bildirildiği ifade edilen açıklamada, ağırlıklarının yaklaşık 125 kilogramı bulduğu kaydedildi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan gergedanların boynuzları, özellikle geleneksel tıpta kullanılması nedeniyle Asya'nın bazı bölgelerinde yüksek fiyata alıcı buluyor.

Saraçhane´de gerginlik

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