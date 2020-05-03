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Dünya

Vietnam'da 9 gün sonra ilk vaka

Vietnam'da 9 gün sonra ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi.

IHA03 Mayıs 2020 Pazar 17:08 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 17:08
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Güney Asya ülkesi Vietnam’da Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede 9 gün sonra ilk kez korona virüs vakası tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, ülkeye yakın zamanda giriş yapan ve karantinaya alınan bir İngiltere vatandaşının korona virüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Vietnam resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada ise, korona testi pozitif çıkan İngiltere vatandaşının bir grup uzmanla birlikte ülkeye giriş yaptığı ve grubun da karantinada olduğu belirtildi.

Bugüne kadar korona virüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı ülkedeki vaka sayısının son verilerle birlikte 271’e yükseldiği kaydedildi. Sağlık Bakanlığı açıklamasında, 30 bin 500 kişinin karantina altında tutulduğu ve bugüne kadar 261 bin kişiye korona testi yapıldığı belirtildi.

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