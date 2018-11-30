Vietnam'da 9 kişiye uyuşturucu ticaretinden idam cezası
Vietnam'da 9 kişi uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.
- AA
Vietnam'ın kuzeyinde bir mahkeme, 3'ü kadın 9 kişiye uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle idam cezası verdi.
Mahkeme, 3 kişiyi de ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.
Yerel basındaki haberlere göre, idam cezası alanların 2016-2017 yıllarında yaklaşık 19 kilogram uyuşturucu ile yakalandıkları belirtildi.
Vietnam, dünyada uyuşturucu ile mücadelede sert kanunlarıyla dikkati çekiyor.
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