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Dünya

Vietnam'da askeri tatbikat sırasında patlama: 12 asker öldü

Vietnam'da askeri tatbikat sırasında meydana gelen patlamada 12 askerin hayatını kaybettiği açıklandı.

IHA5 Aralık 2024 Perşembe 12:02 - Güncelleme:
Vietnam'da askeri tatbikat sırasında patlama: 12 asker öldü
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Vietnam'ın Dong Nai eyaletinde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında facia yaşandı. Ülkenin resmi yayın kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü askeri atış poligonundaki eğitim anında meydana gelen patlamada 12 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Bazı askerlerin cansız bedenlerinin henüz bulunamadığı ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Patlamanın nedeni henüz açıklanmazken, yetkililere göre askerlerin mühimmat taşıdığı sırada yıldırım düşmesi nedeniyle patlayıcıların infilak ettiği tahmin ediliyor.

Savunma Bakanlığı, olayla ilgili acil soruşturma talimatı verdi.

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