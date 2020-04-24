İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,973
  • EURO
    7,5225
  • ALTIN
    388.392
  • BIST100
    99064
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Vietnam'da mide bulandıran iddia: Siyah kedileri öldürüp koronavirüse çare diye yiyorlar
Dünya

Vietnam'da mide bulandıran iddia: Siyah kedileri öldürüp koronavirüse çare diye yiyorlar

Vietnam'da öldürülen siyah kedilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) çare diye pişirilen etinin macun haline getirilerek tüketildiği öne sürüldü.

AA24 Nisan 2020 Cuma 14:28 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 14:33
ABONE OL

The No To Dog Meat (Köpek Etine Hayır) Vakfından yapılan açıklamada Vietnam'da siyah kedilerin, koronavirüse çare oldukları gerekçesiyle kaynatılıp macun haline getirildiği belirtildi.

Köpek ve kedi eti ticaretine karşı mücadele eden vakıftan yapılan açıklamada ülkede siyah kedilerin öldürüldüğü, derilerinin soyulduğu, güneşte kurutulduktan sonra kaynatıldığı belirtilerek, bu işlemlerden sonra elde edilen macun kıvamına yakın sıvının koronavirüse çare olduğu gerekçesiyle insanlar tarafından tüketildiği öne sürüldü.

Bu işlemin genelde başkent Hanoi'de yapıldığı ve elde edilen sıvının internettende satıldığı ifade edildi.

Vakfın kurucusu Julia de Cadenet, dünyada insanların Kovid-19 salgınından korktuğunu belirterek, bu hastalığa "çare" kisvesi altında savunmasız hayvanların öldürülmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Julia de Cadenet, köpek, kedi ve egzotik hayvan eti tüketiminin Vietnam'da hala çok yaygın olduğunu ifade etti.

Vaka sayısının 268 olduğu belirtilen Vietnam'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Down sendromlu çocuğun 23 Nisan'ı kutlama hayalini jandarma gerçekleştirdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.