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Dünya

Vietnam'da okullar 3 ay sonra yeniden açıldı

Vietnam'da koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilmesinden 3 ay sonra öğrenciler bugün yeniden ders başı yaptı.

IHA04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:17 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 11:17
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Güney Asya ülkesi Vietnam’da 17 gündür yurt içi kaynaklı yeni tip koronavirüs vakası kaydedilmedi. Hayatın normalleşmeye başladığı ülkede 3 ay sonra okullar yeniden açıldı.

Vietnam’da öğrenciler bugün ders başı yaptı. Salgına karşı önlemlerin devam ettiği ülkede, sınıflarına geçmeden önce öğrencilerin ateşi ölçülüyor.

Vietnamlı 11 yaşındaki öğrenci Pham Anh Kiet, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım çünkü evde olmak sıkıcı" dedi. Kiet, “Maske taktığımda ve ateşim kontrol edildiğinde güvende hissediyorum, virüsün bulaşmasından korkmuyorum" diye konuştu. Bir diğer öğrenci ise, arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediğini belirterek, virüs nedeniyle endişeleri olmasına rağmen okula geri dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 22 milyon öğrencinin bulunduğu, Vietnam’da Ocak ayı sonunda okullar kapatılmıştı.

Vietnam Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkeye yakın zamanda giriş yapan ve karantinaya alınan bir İngiltere vatandaşının koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edilmişti.

Bugüne kadar koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı ülkedeki vaka sayısı son verilerle birlikte 271’e yükseldi.

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