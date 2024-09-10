Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 127'ye yükseldi

Vietnam News haber sitesine göre yetkililer, Vietnam'ı etkileyen Yagi Tayfunu nedeniyle 764 kişinin yaralandığını, kayıp 54 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, tayfun nedeniyle 127 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada da ülkenin kuzeyindeki birçok nehrin taşma seviyesine yaklaştığı, afet dolayısıyla 48 binden fazla evin hasar gördüğü bildirildi.

Açıklamada, 108 bin 330 hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı, 1582 balık çiftliğinin zarar gördüğü, 1174 çiftlik hayvanı ve 732 bin 321 kümes hayvanının telef olduğu ifade edildi.

Ülkenin kuzeyindeki Cao Bang, Lao Cai, Quang Ninh, Hai Phong ve Phu Tho bölgelerini vuran tayfun, Quang Ninh'de 85 teknenin batmasına neden oldu.

Bu arada, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Yagi'nin etkilediği Haiphong kentine gitti, zararın karşılanması için yaklaşık 4 milyon dolarlık yardım paketini onayladı.

- 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti

Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirmişti.

Yagi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin neden olduğu şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

Çin'in Haynan eyaletini de 7 Eylül'de vuran tayfun sebebiyle 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.