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Vietnam'da yakıt kamyonunda çıkan yangında 6 kişi öldü

Vietnam'da, petrol taşıyan bir yakıt kamyonunun alev alması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

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Şinhua haber ajansına göre, ülkenin güneyindeki Binh Phuoc kentinde yakıt taşıyan bir kamyon alev aldı. Alevler, yol kenarındaki 16 eve de sıçradı.

Yangında 6 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi de yaralandı. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Ülkede bu yılın 10 ayında 3 bin 770 yangın ve patlama olayı meydana geldi. Bu vakalarda 91 kişi öldü, 235 kişi de yaralandı.

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