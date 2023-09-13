İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2023 Çarşamba / 28 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9504
  • EURO
    28,9676
  • ALTIN
    1657.05
  • BIST100
    8013.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Vietnam'da yangın faciası: 56'dan fazla kişi öldü
Dünya

Vietnam'da yangın faciası: 56'dan fazla kişi öldü

Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir apartmanda çıkan yangında 56'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 17:48 - Güncelleme:
Vietnam'da yangın faciası: 56'dan fazla kişi öldü
ABONE OL

Devlete ait "Vietnam News" internet sitesinde yer alan habere göre, Hanoi'de yetkililer, dün yerel saatle 23.22 civarında dokuz katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktığına dair ihbar aldı.

Apartmandan 70 kişi tahliye edildiği, 37 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Yaklaşık 150 kişinin yaşadığı apartmanda hayatını kaybeden 56'dan fazla kişiden 39'unun kimliğinin belirlendiği kaydedildi.

Öte yandan polisin, binanın sahibini, yangın güvenlik kurallarını ihlal edip etmediğini soruşturmak amacıyla gözaltına aldığı bildirildi.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.

  • hanoi yangın
  • can kaybı
  • apartman yangını
  • Vietnam

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.