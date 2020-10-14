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Dünya

Vietnam'daki selde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 39'a yükseldi

Vietnam'da aniden bastıran aşırı yağışların ardından meydana gelen selde cansız bedenler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamada ölü sayısının 36'ya çıktığı öğrenildi.

AA14 Ekim 2020 Çarşamba 12:29 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 12:29
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Ülke basınına göre, ülkenin Quang Nam, Thua Thien Hue, Quang Ngai ve Quang Tri eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışlar sele neden oldu.

Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, seller nedeniyle 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 36'ya çıktığı ve kayıp 12 kişi için kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde 135 bin 700 evi su basarken, 600'e yakın evin ciddi derecede hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, 6 bin hektara yakın ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.

Ha Tinh, Quang Nam, Quang Binh, Quang Tri ve Thua Thien-Hue'de en az 50 bin kişi tahliye edilmişti.

Ulusal Savunma Bakanlığı, 9 bin 600 asker ve güvenlik gücünün sellerden etkilenen bölgelere sevk edildiğini açıklamıştı.

Vietnam'da geçen yıl fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 132 kişi hayatını kaybetmiş, 207 kişi yaralanmıştı.

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