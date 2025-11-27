Vietnam'dan iki devletli çözüme destek

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Vietnam Dışişleri Bakanı Trung, Filistinli mevkidaşı Ağabekyan ile başkent Hanoi'de bir araya geldi.

Trung, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması da dahil olmak üzere Vietnam'ın iki devletli çözüm konusundaki desteğinin altını çizdi.

Filistin halkının bağımsızlık ve selfdeterminasyon mücadelesine her zaman destek verildiğini belirten Trung, Vietnam'ın, Gazze'nin yeniden inşa sürecinde rol almaya hazır olduğunu vurguladı.

Ağabekyan ise Vietnam ve Filistin'in ulusal bağımsızlık konusunda aynı hedefi paylaştığına işaret ederek Vietnam'ın Filistin'e desteğini sürdürmesini umduğunu dile getirdi.

Görüşme kapsamında ayrıca iki ülke arasında, diplomatik pasaportu olan kişiler için vize muafiyeti anlaşması imzalandı.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da yapılan müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.