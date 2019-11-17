22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Vikipedi'de ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump hakkında yakışıksız ifadelere yer verildi

Çoğunluğunu sinema oyuncularının oluşturduğu pek çok ünlü ismi hedef tahtasına oturtan dijital vandallar, bu kez ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ı hedef aldı. Vikipedi üzerinden dezenformasyon yapan sabotajcılar, Melania’yı “eski bir seks işçisi ve porno yıldızı” olarak damgaladı. Söz konusu ibareler 9 gün boyunca yayında kaldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İnternet üzerinden itibar suikastı ve sabotaj faaliyeti yürüten gruplar, bu kez ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ı hedef aldı. Bu sabotajı Vikipedi bağlantılı siteler üzerinden yapan gruplar, Melania Trump’ı “eski bir seks işçisi ve porno yıldızı” olarak damgaladı.
 
 
Wikipedia’nın bünyesinde barındırdığı çatlaklar üzerinden yürütülen dezenformasyona karşı oluşturulan Wikipediocracy internet sitesi, Melania Trump’la ilgili bu olayın, 15 Haziran 2019 tarihinden itibaren 9 gün boyunca Vikipedi’nin çatısı altında faaliyet gösteren sitelerde yer aldığını açıkladı.
 
Bu siteler arasında, hedef kitlesi anadili İngilizce olmayanlar ve çocuklar bulunan Simple-English Wikipedia internet sitesi de bulunuyor.

Rus askerleri üsse böyle girdi! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Selçuk açıkladı: 26 meslekte belge gerekecek

Bakan Selçuk açıkladı: 26 meslekte belge gerekecek

Bolivya bilanço artıyor: 18'e yükseldi

Bolivya bilanço artıyor: 18'e yükseldi

Siyanürle ölümler  intihar değil ‘cinayet’

Siyanürle ölümler  intihar değil ‘cinayet’

Beton duvarlar tuvalleri oldu

Beton duvarlar tuvalleri oldu

2028 yılından geldiğini iddia etti! Zaman gezgininden çarpıcı iddialar...

2028 yılından geldiğini iddia etti! Zaman gezgininden çarpıcı iddialar...

Balonlar Türkiye’ye yayılıyor! Kayseri semaları da renklendi

Balonlar Türkiye’ye yayılıyor! Kayseri semaları da renklendi

Şanlıurfa'da terk edildi, Osmaniye'de sahiplendirildi

Şanlıurfa'da terk edildi, Osmaniye'de sahiplendirildi

21 yaşında 'genç girişimci kredisi' aldı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

21 yaşında 'genç girişimci kredisi' aldı! Şimdi siparişlere yetişemiyor
 

POPÜLER HABERLER

ABD askerleri Rus tankında! İşte o görüntüler...

ABD askerleri Rus tankında! İşte o görüntüler...

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu... Türkiye'den 5 yer!

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu... Türkiye'den 5 yer!

21 yaşında 'genç girişimci kredisi' aldı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

21 yaşında 'genç girişimci kredisi' aldı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

2028 yılından geldiğini iddia etti! Zaman gezgininden çarpıcı iddialar...

2028 yılından geldiğini iddia etti! Zaman gezgininden çarpıcı iddialar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA