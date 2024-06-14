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Dünya

Viktor Orban '3 büyük' sözleriyle duyurdu: Polonya, Slovakya ve Romanya'da askeri üs inşa edilecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Ukrayna'ya silah tedariki için NATO topraklarında Polonya, Slovakya ve Romanya'da üç büyük askeri üs inşa edilecek” diyerek bu üslerin askeri hedef haline geleceğini ifade etti.

IHA14 Haziran 2024 Cuma 15:03 - Güncelleme:
Viktor Orban '3 büyük' sözleriyle duyurdu: Polonya, Slovakya ve Romanya'da askeri üs inşa edilecek
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macar devlet radyosu Kossuth'a konuştu. Orban, NATO'nun Ukrayna'ya silah tedarikinin koordinasyonu için Avrupa'da üç büyük askeri üs kurmayı planladığını açıkladı. Kremlin'in bu üsleri doğrudan tehdit olarak göreceğini ve bu üslerin askeri hedef haline geleceğini ifade eden Macar lider, "NATO, Ukrayna'da sözde bir NATO misyonu oluşturmak istiyor. Bu da NATO'nun Ukrayna'ya silah transferinin koordinasyonunu üstleneceği manasına geliyor. Ukrayna'ya silah tedariki için NATO topraklarında Polonya, Slovakya ve Romanya'da üç büyük askeri üs inşa edecekler" dedi.

Macaristan'ın bu gelişmelerin dışında kalacağını belirten Orban, "Çatışma bölgesinin yanında olmamız nedeniyle güvenliğimiz için tedbir almamız gerekiyor" diye konuştu.

Macaristan'ın ne topraklarının kullanılmasına müsaade edeceğini ne de silah tedarikine destek sağlayacağını vurgulayan Orban, "Bölgemizde üç ülke savaşa doğru ilerliyor. Polonyalılar ve Romanyalılar kararlı bir şekilde ilerlerlerken Slovaklar temkinli. Biz kararlı bir şekilde bunun dışında kalacağız" dedi.

Orban, "Macaristan'ın bu konudaki pozisyonu, bunun yanlış olduğu yönündedir. NATO'nun 31 üyesi birden bizim bu konuda yalnız olduğumuzu söylese dahi, biz bu savaşın manasız olduğunu ve harp sahasında çözüme kavuşturulamayacağına inandığımızı ifade etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Macaristan'ın "acil durum frenini çekerek savaş yanlısı trenden indiğini" söyleyen Orban, "Bu tren durdurulabilir. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları, bu trenin hız kazanmasını engellemek için açık bir fırsat" dedi.

"TRUMP KAZANIRSA UZUN VADEDE BARIŞ ELDE EDİLEBİLİR"

Avrupa Parlamentosu seçimleri sonucunda Belçika ve Fransa'da hükümetlerin düştüğünü ve Almanya Şansölyesinin partisinin üçüncü sırada yer aldığını vurgulayan Orban, "Bu, Avrupalı liderlerin barışın tarafında yer almamaları halinde kaybedecekleri manasına geliyor" açıklamasını yaptı.

Macaristan'ın savaşa doğru hızla ilerleyen treni yavaşlattığını ve Avrupa'ya zaman kazandırdığını ileri süren Orban, "Eğer, ABD'de Kasım ayındaki seçimlerde Trump yeniden başkan seçilirse, uzun vadede barış elde edilebilir" ifadesini kullandı.

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