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Dünya

Virüsün mutasyon hali korkutuyor! 'Daha güçlü, daha bulaşıcı... Endişeliyiz'

Güney Afrika yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 virüsünün Güney Afrika'da görülen türü, daha güçlü bir mekanizma ile insan hücrelerine daha kolay bağlanıyor ve bunun yayılma hızını arttırıyor

star.com.tr19 Ocak 2021 Salı 14:33 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 14:33
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Güney Afrika Covid-19 Bakanlar Danışma Komitesi Eş Başkanı Selim Abdül Kerim, 501Y.V2 varyantı hakkında düzenlenen bir video konferansta açıklamalarda bulundu.

Hükümetin danışmanlık baş epidemiyoloğu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Güney Afrika görülen Covid-19 türünün daha güçlü bir mekanizma ile insan hücrelerine daha kolay bağlandığını ve bunun insan konakçıları arasında daha kolay yayılmasına izin verdiğini söyledi.

Kerim mutasyonla ilgili açıklamasında, 'derin endişe duyduklarını' vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Virüsün mutasyona uğramış türü, insan hücresine daha derinden girebiliyor, yani insan hücresine bağlanma yeteneği artık daha güçlü. Bu da daha bulaşıcı bir virüs olmasını sağlıyor.

Bulgular, koronavirüsün başak proteinindeki N501Y mutasyonlarına ilişkin, henüz hakem incelemesine tabi tutulmamış ve 26 Aralık'ta baskı öncesi formatta yayınlanan bir ön çalışmadan alındı.

Güney Afrikalı bilim adamları geçen yılın sonlarında 501Y.V2 varyantını keşfetti ve o zamandan beri İngiltere'ye ve en az 20 başka ülkeye yayıldı.

Kerim, virüsün 501Y.V2 varyantının önceki varyantlardan yüzde 50 daha fazla aktarılabilir olduğunu ve çok daha hızlı yayıldığını söyledi.

Kerim, İngiltere'de keşfedilen ve "UK suşu" olarak bilinen B.1.1.7 varyantının, virüsün önceki formlarından yüzde 56 daha fazla bulaşıcı olduğunu ekledi.

Kerim, son dönemde  üç Covid-19 testinden birinin pozitif çıkmasının muhtemel nedeni olarak, bu daha fazla bulaşıcı olan varyantları şaret ediyor.

Pazar günü açıklanan son verilere göre, Güney Afrika'da 12.267 yeni enfeksiyon ve 254 ölüm kaydedildi. Ülkede toplam ölüm sayısı, 37.105'i aştı.

star.com.tr

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