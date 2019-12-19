İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,929
  • EURO
    6,5937
  • ALTIN
    280.306
  • BIST100
    110575
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Viyana Bale Akademisi: Kilo almamak için sigara için
Dünya

Viyana Bale Akademisi: Kilo almamak için sigara için

Viyana Devlet Operası’nın prestijli bale akademisinde, kilolarını kontrol edebilmeleri için çocuklara sigara içmelerinin tavsiye edildiği belirlendi.

19.12.2019  02:09 - Güncelleme: 19.12.2019  02:09

Viyana Devlet Operasyı balesiyle ilgili olarak öne sürülen iddialar üzerine özel bir komisyon, akademinin öğrencileri tehlikeye attığı iddialarını araştırdı. Komisyon, genç dansçıların zorlu bir eğitim, prova ve performans sürecinden geçirildikleri vurgulandı. Komisyonun başkanı Susanne Reindl-Krauskopf, öğrencilerin isimleri ve giyecek bedenleriyle çağrıldığını söyledi.

KÖTÜ MUAMELE VAR

Soruşturma raporunda “Çocukların ve ergenlerin ayrımcılıktan, ihmalden ve olumsuz tıbbi etkilerden yeterli derecede korunmadıkları açık” denildi. Provaların çok az kontrol edildiği ve ‘çocukları tehlikeye attığı’ da vurgulandı. Viyana Devlet Operası, öğrencilerin gösteri sayılarını düşürdüklerini ve tam bir yanıt vermeden önce raporu incelemek istediklerini söyledi. 1711’de kurulan akademi, Avrupa’nın en prestijli bale okullarından biri. Mezunları, Londra Kraliyet Balesi ve New York Amerikan Bale Tiyatrosu gibi topluluklarda çalışıyor. Skandal, geçen Nisan’da Falter gazetesinin soruşturmasıyla ortaya çıkmıştı. Haberde dansçıların dövüldükleri, tırmalandıkları ve fizikleriyle dalga geçildiği ileri sürülmüştü. 

Haluk Bayraktar´dan Duygulandıran İHA paylaşımı! 5.5 tonluk dev

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı
Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı

Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı

Özgür Özel'e zor soru: Milletin vekili bu işten neden rahatsız olur?
Özgür Özel'e zor soru: Milletin vekili bu işten neden rahatsız olur?

Özgür Özel'e zor soru: Milletin vekili bu işten neden rahatsız olur?

Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor
Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor

Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor

Petrol ve doğal gaz müjdesi: 2020 yılının ilk aylarında başlayacağız
Petrol ve doğal gaz müjdesi: 2020 yılının ilk aylarında başlayacağız

Petrol ve doğal gaz müjdesi: 2020 yılının ilk aylarında başlayacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.