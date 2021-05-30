AA 30 Mayıs 2021 Pazar 23:24 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 23:24

Ludwig, Twitter'dan yaptığı açıklamada, inançların damgalanmasına karşı olduğunu kaydetti.

Ülkede ciddi tepkilere yol açan Müslümanlara ait cami, dernek, eğitim merkezi gibi 600 kuruma ait detaylı bilgilerin yer aldığı "İslamlandkarte" adı verilen dijital haritanın entegrasyona herhangi bir katkı sağlamayacağına dikkati çeken Ludwig, "İslamlandkarte toplumda ayrışmayı teşvik eder. Hem Viyana'da hem de ülkenin tamamında birliktelik ve karşılıklı saygıya dayalı bir arada yaşanılmasını savunuyorum." ifadesini kullandı.

- Fişlemeyi andıran çalışmaya karşı hukuk mücadelesi

Avusturya Müslüman Gençler (MJÖ) sivil toplum kuruluşu da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu çalışmayla çok sayıda kuruma ait verilerin ifşa edilmesinin benzersiz bir sınır ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu hukuka aykırı uygulamanın kaldırılması için bütün hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi, Müslümanlara ait cami, eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların, hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri, adresleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı "İslamlandkarte" adı verilen bir dijital haritayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan'ın kurduğu ekibe yaptırılan çalışmaya tepki gösteren çeşitli kesimler, dijital haritanın Müslümanları potansiyel suçlu gösterdiğini, bir tür fişlemeyi andırdığını ve yolsuzluk soruşturmalarından bunalan hükümetin bir kez daha çıkış yolu olarak Müslümanlar üzerinden toplumu manipüle etmeye çalıştığını kaydetmişti.