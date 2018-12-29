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Viyana’da komedi gibi Erdoğan paronayası

Rabia ve Bozkurt işaretini yasaklayan Avusturya’nın Türkiye nefretini gözler önüne seren plaka yasağı mahkemeden döndü.

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Avusturya’da yaşayan Trabzonlu Mustafa Kantarcı (66),  2016 yılında satın aldığı cipine, AK Parti’yi simgeleyen harfler ile memleketinin plaka kodunun yazılı olduğu ‘KI AKP 61’yazılı özel plaka aldı. Avusturya makamları, 6 ay sonra Kantarcı’ya gönderdiği yazıda siyasi olduğu gerekçesiyle plakanın iptal edildiğini bildirdi. İtirazlarından sonuç alamayan Kantarcı, plakayı sökmek zorunda kaldı. Aracına başka bir plaka verilen Kantarcı, olayı yargıya taşıdı. Avusturya yargısı, Mustafa Kantarcı’yı haklı buldu ve sökülen özel plakasının iade edilmesine karar verdi. Kantarcı, geri aldığı plakasını yeniden otomobiline taktı. Memleketi Trabzon’a gelen Kantarcı, bir süre sonra yeniden Avusturya’ya dönecek.  

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