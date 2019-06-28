İran ültimatom verdi: Nükleer anlaşma için son fırsat

İran'ın yarı resmi ajansı Fars'ın haberine göre, Sözcü Musevi, bugün nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin ile İranlı üst düzey yetkililerin katılacağı Avusturya'nın başkenti Viyana'daki toplantıda anlaşmayı koruyacak karar çıkmaması durumunda taahhütlerini azaltmaya devam edeceklerini duyurdu.

Musevi, "Anlaşmanın taraflarının katılacağı toplantı anlaşmanın korunması için son fırsat olacaktır." dedi.

Avrupa ülkeleri tarafından ABD yaptırımlarını aşmak ve İran'la ticareti sürdürebilmek için geliştirilen özel ödeme mekanizması INSTEX'in bugün faaliyete başlayacağı yönündeki iddialara da değinen Musevi, "INSTEX üzerinden ne kadar para transferi yapılabileceğini görmemiz gerekiyor. Sıradan ve suni bir mekanizma olacaksa kesinlikle kabul etmeyecek ve taahhütleri azaltma konusunda verilen süre (7 Temmuz) sona erdiğinde ikinci adımı atacağız." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN BASKILARINA RAĞMEN İRAN VE AB ANLAŞMANIN DEVAMINDAN YANA

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırımları hayata geçirmesi, bu ülkede ekonomik sorunlara yol açmasının yanı sıra anlaşmaya taraf Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle İran'ın ticari ilişkilerini de olumsuz etkilemişti.

AB, İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların yaptırımlardan zarar görmemesi için ocak ayında INSTEX adlı ödeme mekanizmasını hayata geçireceğini duyurmuş, ancak geçen uzun süreye rağmen ABD'nin baskıları nedeniyle mekanizma hayata geçirilememiş, bu durum İran'ın tepkisine yol açmıştı.

Wall Street Journal gazetesi, Avrupalı diplomatlara dayandırdığı dünkü haberinde, anlaşmanın Avrupalı tarafları Fransa, İngiltere ve Almanya'nın, INSTEX kullanılarak ilk ticari işlemin yapılabilmesi için mekanizmaya bugüne kadar birkaç milyon avroluk kredi sağlayacağını duyurmuştu.

TAHRAN ÜLTİMATOM VERMİŞTİ

ABD'nin yaptırımlarına karşı 8 Mayıs'ta anlaşmaya taraf ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini arttıracağını açıklamıştı.

Tahran, nükleer anlaşma çerçevesinde belirlenen 300 kilogram uranyum stok miktarını aşacağını duyurmasına rağmen henüz bu seviyeye ulaşmadı.

Nükleer anlaşmanın tarafları ve İranlı yetkililer, bugün Viyana'da bir araya gelerek nükleer anlaşmayı ele alacak.