Vladimir Putin: Yeteneklerinde benzersiz, mükemmel bir filo inşa edeceğiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'Deniz Kuvvetleri Günü'nde yaptığı konuşmada, 'Yeteneklerinde benzersiz, güçlü ve mükemmel bir filo inşa edeceğiz.' dedi.
- star.com.tr
Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle düzenlenen geçit törenine katıldı.
Günün önemine ilişkin bir konuşma yapan Putin, Rus donanmasının ülkenin güvenliğini ve ulasal çıkarlarını güvence altına aldığını, ayrıca saldırganlıklara cevap verecek kapasitede olduğunu söyledi.
Bunun garantisinin donanmadaki benzersiz silahlar olduğunu belirten Putin, ''Fakat burada asıl mesele denizcilerimizin cesareti, eğitimi ve ülkelerine olan bağlılıkları'' dedi.
BENZERSİZ BİR FİLO KURACAĞIZ
Denizcilerine övgüler yağdıran Putin, filo komutanlarının ve gemi yapımcılarının yetenekleri ile bilim adamlarının cesaretlerinin, Rus denizciliğine büyük bir ihtişam kazandırdığını belirtti.
Ancak bu gelişmelerin sadece bu bu noktada kalmayacağını söyleyen Putin, ''Daha da ileri gideceğiz. Yeteneklerinde benzersiz, güçlü ve mükemmeler bir filo inşa edeceğiz. Bunun olacağı konusunda hiçbir şüphem yok. Bunun vaadi, denizcilerimizin bugünkü başarısıdır. Zamanın gereksinimlerini yerine getirme ve geleceğe bakışlarıdır.'' dedi.
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